إخماد حريق بأشجار حراجية وآخر في منزل بريف حمص الغربي

أكد قائد كتيبة الدفاع المدني بحمص العقيد نوفل الحسن اندلاع حريق بأشجار حراجية ( صنوبر و سرو ) على امتداد نحو دونمين في منطقة ضهر القصير بريف حمص الغربي، و حريق آخر في منزل في قرية جبلايا و اقتصار الأضرار على الماديات.



وأوضح الحسن أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة مساء أمس حول اندلاع حريق اشجار حراجية في موقع ضهر القصير، ما استدعى من عناصر الدفاع المدني التوجه إلى الموقع على الفور و العمل على تطويق النيران و إخمادها قبل امتدادها إلى مساحات أخرى.



وأشار إلى أنه تم لإخماد حريق بمنزل سكني في قرية جبلايا بالريف الغربي بعد اندلاع النيران فيه جراء انتقالها من موقد للنار يستخدم لسلق الباذنجان، لافتا إلى أنه لم يسجل أية إصابة بين المدنيين و اقتصار الأضرار على الماديات.الوطن