إخماد حريق اندلع في محلات تجارية بمنطقة باب الجابية في دمشق

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقاً اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة باب الجابية.



وذكر مصدر في فوج إطفاء دمشق لتلفزيون الخبر أن سبب الحريق “ماس كهربائي في أحد محالات بيع القطنيات”، مؤكداً عدم “وجود أية خسائر بشرية”.



وأوضح المصدر أن “عناصر الإطفاء سارعوا إلى المكان مباشرة فور حدوث الحريق، إلا أن طبيعة المنطقة كونها قديمة ويوجد أخشاب مهترئة والأبنية طينية ما أدى الى توسع الحريق قليلاً قبل أن يتم السيطرة عليه”.



وأشار المصدر إلى أن “الحريق خلف خسار مادية فقط”.



وتتكرر الحرائق في العاصمة دمشق وخاصة المدينة القديمة منها بسبب سوء التمديدات الكهربائية ضمنها، ووجود كميات كبيرة من الأخشاب المهترئة في العديد من أبنيتها