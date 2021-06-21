إخماد حريق أشجار حراجية بريف حمص الغربي

أخمد عناصر الدفاع المدني اليوم حريقاً طال أشجاراً حراجية بمحيط قرية طريز بمنطقة عيون الوادي بريف حمص الغربي.



وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في إحراج بلدة طريز وعلى الفور تحرك عناصر الفرع إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتمكنوا من إخماده والقيام بعمليات التبريد منعاً من تجدده.



وكان عناصر إطفاء الدفاع المدني بحمص أخمدوا أمس حريقاً طال أشجاراً مثمرةً بمنطقة الحصوية شمالي حمص.