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إختلافات جوهرية في تحليل دماغ الرجل والمرأة

1. تعدد المهام المرأة “عمليات متعددة”  ... فقد صُمم مخ المرأة لتركيز في أكثر من شئ في وقت واحد فيمكنها متابعة التليفزيون والتكلم في التليفون أو ممارسة أعمال المنزل في نفس الوقت.

 الرجل “أُحادي العملية” صُمم عقل الرجل للتركيز في عمل واحد فقط فلا يستطيع الرجل مثلا التحدث في التليفون أثناء مشاهدة التليفزيون.
2.الكذب يفشل الرجل في الكذب على المرأة إذا كانت أمامه لأن عقل المرأة يمكنه ملاحظة 70% من تعابير الوجه، 20% من لغة الجسد، 10% من حركة الشفاه.

3. ما الذي يريده الرجل و المرأة  .. الفرق بين عقل الرجل والمرأة غالبا ما يريد الرجل المال والمنصب والنجاح و إيجاد حلول للمشاكل، بينما تريد المرأة الحب والعلاقات الإجتماعية والأسرية الناجحة.

4 الإستياء .. إذا لم تشعر المرأة بالسعادة في علاقاتها فلا تستطيع التركيز في عملها، وإذا لم يكن الرجل سعيد في عمله فلا يستطيع التركيز في العلاقات الخارجية. 

5. الحديث .. الفرق بين عقل الرجل والمرأة تستخدم المرأة طريقة غير مباشرة في الحديث، بينما يستخدم الرجل طريقة مباشرة في الحديث. 

6. السيطرة على المشاعر تتحدث المرأة كثيرا ودون تفكير، بينما يحرص الرجل على التفكير في كل حرف قبل نطقه. 

 

 


المصدر : كتاب علم الأعصاب