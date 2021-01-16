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إحصائية جديدة تكشف عدد المهاجرين حول العالم.. ما ترتيب سوريا ؟

قال تقرير للأمم المتحدة إنّ جائحة كورونا قلصت حركة الهجرة بحوالي 30 بالمئة مع تسجيل تراجع بمليونين على الأقل في عدد المهاجرين بين 2019 و2020.

وبحسب التقرير الذي نشر الجمعة عبر وكالة فرانس برس، فإنّ عدد المهاجرين المقيمين خارج بلدهم الأصلي بلغ 281 مليوناً عام 2020، مقابل 173 مليوناً عام 2000 و221 مليوناً عام 2010.

وأفاد التقرير المعنون "الهجرة في العالم لعام 2020" بأنّ ثلثي المهاجرين الذين تم إحصاؤهم، يعيشون في 20 بلداً، على رأسها الولايات المتحدة "51 مليون مهاجر عام 2020".تأتي بعدها ألمانيا "16 مليونا" والسعودية "13 مليونا" وروسيا "12 مليونا" والمملكة المتحدة "9 ملايين".

وحلّت الهند على رأس قائمة الدول التي لها جاليات كبيرة في الخارج عام 2020، مع 18 مليوناً يعيشون خارجها.

ومن الدول الأخرى التي لها جاليات كبيرة خارجها توجد المكسيك وروسيا "11 مليونا لكل منها" والصين "10 ملايين" وسوريا "8 ملايين".

وأقام أكبر عدد من المهاجرين عام 2020 في أوروبا "87 مليوناً".