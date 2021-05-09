إحصائية ألمانية: 800 ألف سوري مقيم في ألمانيا

كشفت إحصائيات صادرة عن “مكتب الإحصاء العام” عن أرقام وتفاصيل تخص السوريين المقيمين في ألمانيا، كتحديث جديد لها.



وجاء في الإحصائيات الأخيرة أن “عدد السوريين في ألمانيا وصل إلى 800 ألف سوري، وهي أكبر حصيلة منذ بدء الهجرة قبل أقل من عشر سنوات.



وبلغت نسبة النساء السوريات من إجمالي المهاجرين 40%، فيما يبلغ متوسط أعمار السوريين في ألمانيا 20 سنة.



وأشارت الإحصائيات إلى أن “84% من المهاجرين السوريين، مسلمون، و 2% مسيحيون، و1.5% يزيديون”.



وعن المستوى التعليمي، “وصلت نسبة المهاجرين السوريين الذين أنهوا التحصيل العلمي 70 بالمئة، و 30 بالمئة لديهم شهادات ثانوية واعدادية، و 8 بالمئة لا يملكون أي تحصيل علمي”.



وأوضحت الإحصائيات أن عدد من يعمل من السوريين هو 148 ألف، وهناك 253 ألف سوري سجل كباحث عن عمل، و حوالي 356 ألف سوري يتلقى مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر”.



الجدير بالذكر أن عدد السوريين الموجودين في ألمانيا حتى عام 2009 كان يقدر بـ 30 ألف سوري فقط، وفقاً للإحصائيات ذاتها.







تلفزيون الخبر