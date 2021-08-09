إحباط 18 محاولة لاستهداف شبكة الكهرباء في العراق

أعلن الجيش العراقي إحباط هجمات كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة بالبلاد، على مدى الأسبوعين الماضيين.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية، أحبطت 18 محاولة لاستهداف أبراج الطاقة في مختلف المناطق، خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضح الخفاجي في تصريح لقناة «العراقية» الرسمية، أن القوات استخدمت عدة أساليب في حماية الأبراج، منها الكمائن الليلية، والكاميرات الحرارية، والمراقبة الجوية، مع تفعيل الجهد الاستخباري.



وأشار إلى أنه جرى اعتقال عدد من المتورطين، بتلك الأعمال خلال الفترة الماضية، مضيفاً القول: «نحتفظ بالمعلومات التي يدلون بها للاستفادة منها في اعتقال المطلوبين الآخرين».



وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في 5 آب الجاري إن «تفجيرات ممنهجة» استهدفت يومي 3-4 من الشهر ذاته، 14 برجاً لنقل الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق في شمال البلاد.



ويشهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق متفرقة بالبلاد.