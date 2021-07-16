إحباط هجوم إرهابي داخل أماكن مزدحمة في روسيا

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الخميس، بأنه تمّ إحباط هجوم إرهابي تمّ التخطيط له فى أماكن مزدحمة في موسكو.



وذكر أنّ "جهاز الأمن الفدرالي منع عملاً إرهابياً في أراضي موسكو. وتبعاً للإجراءات المتَّخَذة في موسكو، تمّ اعتقال مواطن روسي كان يخطّط لتنظيم عمل إرهابي، في تموز/يوليو، من خلال تفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة".



وأشار مكتب الأمن الفدرالي إلى أن الإرهابي تلقّى تعليماته من سوريا.



وقال إنه تم العثور في المخبأ الذي جهزّه على مكوّنات عبوّة ناسفة، كما وُجد في وسائل الاتصال المستخدَمة تعليمات وضعها ومراسلات مع أعضاء التنظيمات الإرهابية الدولية الموجودة في سوريا.



ولفتت هيئة الأمن الفدرالية إلى أنه تم رفع دعوى قضائية بحق الموقوف، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، من دون الكشف عن اسم المتهم.



وفي شهر آذار/مارس 2021، احتجز مكتب الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة روستوف أعضاء من جماعة متطرفة كانوا يخططون لأعمال تخريب ضد عناصر تابعة لسلطات الدولة.



وقال مكتب الامن الفدرالي الروسي إنه قام، إلى جانب وزارة الشؤون الداخلية الروسية في روستوف، "بقمع أنشطة جماعة متطرفة منظّمة، بهدف تنفيذ ما يسمى الأفعال المباشِرة ضمن أنشطة تشمل كتابة شعارات هجومية على مباني السلطات ووكالة الأمن الإقليمي، مع استخدام مواد حارقة".



وفي نيسان/أبريل 2020، أعلنت وكالة الأمن الفدرالية الروسية إحباط هجمات إرهابية في مدينة إيكاترينبورغ شرقي العاصمة الروسية.



وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، إن العملية أدّت إلى مقتل ثلاثة مسلحين متورّطين في أنشطة إرهابية في المدينة.