إجراءات مشددة في صحة اللاذقية لمواجهة ازدياد حالات كورونا

في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في اللاذقية اتخذت مديرية الصحة في المحافظة إجراءات إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين بالفيروس في مشافيها.



وقال الدكتور عبد اللطيف دمياطي معاون مدير الصحة : “الوضع في المحافظة تحت السيطرة رغم أننا في مرحلة الذروة حيث تسجل حالات جديدة يومياً، والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً نهاية الشهر الحالي”، مبيناً أنه بالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابات فإن عدد الوفيات قليل جداً ويقتصر على كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.



وشدد دمياطي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المكاني في الأماكن العامة ومواقع العمل والمدارس ووسائل النقل الجماعي والالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم، لافتاً إلى دور كل فرد بالمجتمع ومسؤوليته لجهة حماية نفسه وأسرته ومجتمعه والالتزام بكل الإجراءات الموصى بها عالمياً ومحلياً لكسر حلقة العدوى وتخفيف عدد الإصابات ودرجة حدتها في حال حدوثها.



وبيّن دمياطي أن مديرية الصحة في اللاذقية أضافت أقسام جديدة إلى شعبة العزل الخاصة بالكورونا والموجودة سابقاً في مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية وهي: شعبة العناية المشددة والتي تتسع لـ ١٣ سرير، والشعبة القلبية والتي تتضمن١٥ سرير، مع استمرار العمل باستقبال الحالات الإسعافية الداخلية والجراحية وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، كما تم تجهيز مركز العزل الموجود في الكورنيش الجنوبي ودعمه بشكل جيد بالمستلزمات الطبية، إضافة لمشفى الحفة والذي يعتبر المركز الأساسي للعزل في المحافظة.



وفي السياق نفسه قال الدكتور إياس ديوب اخصائي الصدرية في مشفى تشرين الجامعي إن ازدياد أعداد الإصابات وخاصة في صفوف الهيئة التدريسية في جامعة تشرين يعود لـ “الاحتكاك المباشر مع الطلبة والمرضى بشكل خاص”، مؤكداً أن ارتفاع عدد الإصابات عموماً سببه اللامبالاة في المجتمع إزاء الفيروس فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية.





باسل يوسف