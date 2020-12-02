إجراءات لتخفيف الازدحام أمام أفران الخبز

وجّه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب يوم الثلاثاء 1/12/2020 بزيادة منافذ البيع أمام الأفران وإعادة تفعيل مراكز المعتمدين، لتخفيف الازدحام أمام الأفران.



وفي سياق ذلك، أوضح مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع أنّ الإجراءات تشمل تفعيل نظام المعتمدين وزيادة أعدادهم مع التأكيد على التزام المعتمدين بضوابط نقل الخبز للحفاظ على جودته.



وأضاف هزاع أن زيادة نقاط البيع ستكون عبر زيادة عدد سيارات البيع المباشر في المناطق ذات الكثافة السكانية، وأيضاً عن طريق الأكشاك المتوفرة التي يتطلب تأمينها وجود اعتمادات من المحافظة.



وشار هزاع إلى أن حملة تخفيف الازدحان ستترافق مع حملة لتشديد الرقابة على نوعية الرغيف، من خلال متابعة عمل الأفران على مدار الساعة.



وأرجع هزاع سبب زيادة الازدحام على الأفران العامة إلى "رداءة الخبز في المخابز الخاصة"، مطالباً مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بالقيام بمسؤولياتها.