إالقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل ويكشف عصابة تمتهن السلب والاحتيال

وردت معلومات حول العثور على جثة رجل في مستودع بحي النازحين في حمص مصابة بطلق ناري من قبل شخص مجهول.



ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من معرفة مرتكبي الجريمة حيث تبين أن المغدور كان يعمل مع شخص يدعى (أحمد. هـ) بترويج الدولار الأمريكي عبر صفقات تتم عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استدراجهما من قبل أشخاص مجهولين وسلب المغدور وقتله.



وقام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض عليهم وعلى شركائهم، وهم المدعوين: (رامي.ب) و( عيسى. هـ ) و( أحمد . ح )، و( ميار . ب) و(مصطفى. ح) وعثر بحوزتهم على قطعة من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة أشرار تمتهن سلب المواطنين والاحتيال عليهم وقاموا بالاشتراك مع شخص متواري مقيم خارج القطر على استدراج المغدور وبرفقته شخص آخر إلى منطقة خالية من السكان في حي النازحين وعند وصولهما قاموا بمباغتتهما ومحاولة سلب الدولارات منهما فتمكن أحدهما من الهرب بعد العراك معهم ،عندها أقدم المقبوض عليه ( أحمد . ح ) على إطلاق عيار ناري على المغدور وأرداه قتيلاً وقاموا بسلبه مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي وجهازه الخليوي .



كما اعترف المقبوض عليه (رامي. ب) باشتراكه معهم على استدراج وسلب شخصين من محافظتي درعا وطرطوس إلى شارع الستين في حمص، وسلب كل منهما مبلغ ألفي دولار أمريكي تحت تهديد السلاح واستدراج شخص إلى حي الزهراء وسلبه مبلغ /1500/ دولار أمريكي، ومحاولة سلب شخص في حي الخالدية، كما اعترف بحيازته مادة الحشيش المخدر وتعاطيها بالاشتراك مع المقبوض عليه (عيسى.هـ)، واعترف المقبوض عليه ( أحمد. هـ ) بتعامله بغير الليرة السورية.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.