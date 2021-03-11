أين يوجد أوميغا 3 في الطعام؟

يتوفر حِمض الأوميغا 3 بِشَكلِ طَبيعي في بعض الأطعمة، أو في الأطعمة المدعَّمة التي يضاف لها. حيث يمكن استهلاك كَميّاتٍ كافيةٍ من هذا الحمض عبر تناول مجموعة متَنوعة منهما. بما في ذلك ما يأتي:



الأسماك، والمأكولات البحريّة الأخرى: خاصةً الأسماك الدهنية في المياه الباردة. مثل: سمك السلمون وسمك الإسقمري والتونة والرنجة والسردين.



المكَسرات، والبذور: مثل: بذور الكتان، وبذور الشيا، والجوز.



الزيوت النباتيّة: مثل: زيت بذور الكتان، وزيت فول الصويا، وزيت الكانولا.



الأطعمة المدعَّمة: مثل: البيض، واللبن، والعصائر، والحليب، ومشروبات الصويا وبعض أنواع حليب الرضّع



الأطعمة التي تحتوي على كميّاتٍ بسيطةٍ من الأوميغا-3. مثل: اللحوم، ومنتجات الألبان من الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب وبذور القنب والخضراوات. مثل: السبانخ، وكرنب بروكسل، ونبات البقلة.



المصادر الحيوانية لأوميغا 3



سمك السلمون المعَلَّب



سمك الرنجة المطبوخ



سمك السردين المعَلَّب



سمك الإسقمري المطبوخ



صلصة المايونيز



المَحَار المَطبوخ



سمك الجمبري المطبوخ



سمك التونة المعَلَّب



سمك القد المطبوخ



البيض المطبوخ



صدر الدجاج المطبوخ



الحليب قليل الدسم



المصادر النباتية لأوميغا 3



المصدر النباتي



زيت بذور الكتان



بذور الشيا



الجوز الإنجليزي



بذور الكتان



زيت الكانولا



زيت فول الصويا



الجوز الأسود



فول الإدماميَّة المجمد



الفاصوليا البيضاء المعَلَّبة



خبز القمح الكامل.