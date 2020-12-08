أول سيدة ستدير البنتاغون ..من هي ؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية أمس، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن تعيين وزيرين رئيسيين في حكومته هذا الأسبوع.



وقال بايدن للصحفيين في ويلمنغتون، إنه "سيعلن عن مرشحه لمنصب المدعي العام في وقت ما من هذا الأسبوع، ومرشحه لمنصب وزير الدفاع يوم الجمعة".



وتعتبر "ميشيل فلورنوي"، المنافس الأول للفوز بكرسي البنتاغون في إدارة بايدن، وبذلك ستكون أول امرأة تدير وزارة الدفاع الأمريكية في التاريخ.



وفلورنوي "59 عاماً" من قدامى المحاربين في وزارة الدفاع، وشغلت مناصب، كوكيل البنتاغون في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائب مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".



وطالب عدد كبير من عضوات الكونغرس الديمقراطيات في رسالة إلى جو بايدن بوضع فلورنوي على رأس وزارة الدفاع، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.