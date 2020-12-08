كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)
مقتل 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف دير الزور
معدات عسكرية ولوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة
جيفري يعترف بأن هدف قوات الاحتلال الأمريكي منع الدولة السورية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها
المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4
قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي
قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة
الجولة الرابعة من محادثات جنيف تُختتم بتحديد موعد للجولة الخامسة
ضحايا مدنيون جراء صراعات داخلية بين مسلحي تركيا شمال حلب
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
إصابة شخص جراء انفجار لغم في الغوطة الشرقية

أول سيدة ستدير البنتاغون ..من هي ؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية أمس، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن تعيين وزيرين رئيسيين في حكومته هذا الأسبوع.

وقال بايدن للصحفيين في ويلمنغتون، إنه "سيعلن عن مرشحه لمنصب المدعي العام في وقت ما من هذا الأسبوع، ومرشحه لمنصب وزير الدفاع يوم الجمعة".

وتعتبر "ميشيل فلورنوي"، المنافس الأول للفوز بكرسي البنتاغون في إدارة بايدن، وبذلك ستكون أول امرأة تدير وزارة الدفاع الأمريكية في التاريخ.

وفلورنوي "59 عاماً" من قدامى المحاربين في وزارة الدفاع، وشغلت مناصب، كوكيل البنتاغون في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائب مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

وطالب عدد كبير من عضوات الكونغرس الديمقراطيات في رسالة إلى جو بايدن بوضع فلورنوي على رأس وزارة الدفاع، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.