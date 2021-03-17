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أول حبوب فموية لعلاج كورونا قد تكون جاهزة في نهاية العام

كشف موقع ميد سكيب الطبي عن خضوع علاجات فموية لـ"كوفيد - 19" عبارة عن حبوب، لتجارب المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وإذا نجحت، فقد تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

وحتى الآن، لا يوجد علاج لـ"كوفيد - 19"، والعلاج الوحيد الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية هو "ريمديسيفير" الذي لا يتعامل مع المرض بل مع أعراضه، ويُعطى للمرضى الذين استدعت حالتهم دخول المستشفى، ويجب إعطاؤه عن طريق الوريد.

وانتعشت الآمال خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بشأن وجود حبة دواء لتخليص أجساد مرضى "كوفيد - 19" من الفيروس، وذلك عندما تمّ تقديم نتائج التجارب المبكرة لعقار "مولنوبيرافير" الذي طورته شركة "ريدهيل بيوفارما" الأمريكية، في مؤتمر "الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية" الذي يعقد سنوياً في الولايات المتحدة، ويحضره الآلاف من كبار الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم، وعقد بنهاية الأسبوع الماضي افتراضياً بسبب ظروف الإغلاق.

وتم خلال المؤتمر تقديم نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية لهذا العقار المصمم لمرضى "كوفيد - 19"، والذي يفعل ما يفعله عقار أوسيلتاميفير "تاميفلو" لمرضى الإنفلونزا.

وبحسب نشره الموقع الطبي، فإنّ الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر أظهرت أن الحبوب قللت بشكل كبير من الفيروس المعدي لدى المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض، وكانت نتيجة اختبارهم للفيروس إيجابية.

وبعد 5 أيام من العلاج، لم يكن لدى أي من المشاركين الذين تلقوا "مولنوبيرافير" فيروس يمكن اكتشافه، في حين أن 24 في المائة من مجموعة المقارنة الذين تلقوا العلاج الوهمي كان لا يزال لديهم الفيروس.