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أول جهاز منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس، بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويعمل الاختبار عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتياً في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.

وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابياً أم سلبياً بالنسبة للفيروس التاجي.