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أول تصريح لمنصة إعلانات مبوبة في سورية

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحاً أولياً للعمل لتطبيق (أسواق)، وذلك استناداً للقرار التنظيمي رقم /8/ تاريخ 8/11/2020 المتضمن الضوابط الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.
وتطبيق أسواق هو عبارة عن منصة إعلانات مبوبة تمكن أي شخص عرض ما يريد بيعه أو عرض خدماته من خلاله.

وطلبت الهيئة من الشركة صاحبة التطبيق استكمال الموافقات اللازمة من قبل المؤسسة العربية للإعلان تمهيداً لمنحها التصريح النهائي.

وفي إطار سعي الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لرفع سوية البرمجيات والمنظومات المعلوماتية لدى الجهات العامة، منحت الهيئة شركة تطوير للأنظمة المتكاملة المحدودة المسؤولية وثيقة اعتمادية لمنظومة 3iERP، وكانت الهيئة قد منحت في وقت سابق الشركة الاستشارية لحلول الأعمال المحدودة المسؤولية وثيقة اعتمادية لمنظومة FRONA OpRISK.