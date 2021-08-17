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أوزبكستان تسقط طائرة عسكرية أفغانية

أجبرت أوزبكستان 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود، على متنها 585 جندياً، على الهبوط في مطار ترميز الدولي في جنوب البلاد.

وقال المدعي العام في أوزبكستان عبر تطبيق «تلغرام» إن هذه الطائرات «عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني» بعدما سيطرت حركة «طالبان» على البلاد، ولذلك «أجبرت على الهبوط».

وكان الجيش الأوزبكي قد أسقط طائرة عسكرية أفغانية من طراز «سوبر توكانو» بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد من دون إذن أو اتصال مع السلطات المحلية، ليل أمس.