"أوبك+" لا تعتزم ضخ مزيد من النفط رغم الضغوط الأميركية

قالت 4 مصادر لوكالة "رويترز" إن منظمتا "أوبك" و "أوبك+"، التي من ضمنها روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخّ المزيد من النفط خلافاً للذي يخططون ضخّه في الأشهر المقبلة، على الرغم من الضغوط الأميركية لإتاحة مزيد من الخام، لوقف ارتفاع أسعار النفط.



وأكد أحد المصادر الـ4 للوكالة: "لا أعتقد بأن هناك حاجة لضخ نفط إضافي يتجاوز ما هو مقرر بالفعل".



وحثّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها "أوبك+" الأسبوع الماضي، على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، الذي تراه تهديداً لتعافي الاقتصاد العالمي.



واتفقت "أوبك+" في تموز/يوليو الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في الشهر، بداية شهر آب/أغسطس الجاري، لحين التخلص تدريجياً من تخفيضات إنتاجها الحالية البالغة 5.8 مليون برميل يومياً.



وقبل يومين، واصل النفط خسائره مع تعثر تعافي الطلب بفعل متحورة دلتا (كورونا).



وانخفضت أسعار النفطن بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة إذ أجبر ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل