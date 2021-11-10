أهالي بلدة تل رفعت يجددون خلال وقفة احتجاجية رفضهم للاحتلال التركي

جدد أهالي بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم رفضهم لوجود قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية منددين بالممارسات الوحشية بحق المدنيين التي يرتكبها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التي يدعمها.



ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات المطالبة بخروج المحتل التركي والتصدي لمحاولاته العدوانية باحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.



وعبر عدد من المشاركين في الوقفة عن اعتزازهم وفخرهم بالجيش العربي السوري والبطولات التي يسطرها في التصدي لأي عدوان خارجي مؤكدين وقوفهم جنباً إلى جنب مع كل جندي يرابط في خندقه للذود عن تراب الوطن.



وأعرب الأهالي عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع أي محتل تركي عثماني من تدنيسها أو سرقة ونهب خيراتها مؤكدين دعمهم المطلق لوحدة الأراضي السورية والوقوف بحزم ضد كل محاولات التقسيم التي يحاول من في الخارج فرضها وأن الاحتلال زائل بوحدة السوريين وتكاتفهم والتفافهم حول الجيش العربي السوري.