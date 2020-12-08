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أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)
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أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)

خرج أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي بمظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتدني مستوى المعيشة وتنديداً بسرقتها الموارد النفطية في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر أن “بلدة الكسرة شهدت خروج مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” وتدني الخدمات المقدمة للأهالي بسبب أعمال الفساد التي يقوم بها مسلحوا الميليشيا وقيادتها ونهبهم الثروات النفطية إضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية والصحية.

وأضافت المصادر إن “المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في البلدة بالإطارات والحجارة بينما أقدمت ميليشيا “قسد” على استنفار كل مجموعاتها المسلحة في المنطقة في محاولة لضبط الأمور وقمع المظاهرة”.