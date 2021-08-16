أهال يقطعون طريق طرطوس-صافيتا احتجاجاً على تلوث مياه الشرب

أقدم عدد من أهالي قرى يحمور ومنية يحمور والفطاسية والزرقات بمحافظة طرطوس على قطع طريق طرطوس صافيتا، وذلك احتجاجاً على تلوث مياه الشرب.



وجاءت الاحتجاجات رداً على مسألة تلوث مياه الشرب نتيجة السوائل المتسربة من مكب نفايات وادي الهدة حيث طالب الأهالي بنقل المكب لمكان أخر لحمايتهم من التلوث الحاصل.



وأوضح “أبو علي” أحد أهالي قرية يحمور أنه “بعد مناشدات وشكاوى كثيرة تم تقديمها للجهات المعنية حول تلوث المياه في القرية والمطالبة بحل هذه المشكلة ،إلا أن ذلك لم يحصل إلى الآن، على إثره قام أهالي القرية بقطع الطريق عند مدخل قريتهم على الطريق الرئيسي لمدينة صافيتا يوم الأحد”.



وذكر أبو علي أن “أهالي القرية قاموا بقطع الطريق ومنع الدخول إلى القرية والخروج منها لأي شخص كان حتى حل مشكلتهم بشكل جذري”.



وأشار أبو علي إلى أن “الآبار الارتوازية ومياه الشرب لا تصلح للاستهلاك البشري ولا يستطيع أهالي القرية أن يشربوا منها نتيجة تلوثها بمياه الصرف الصحي لمعمل وادي الهدة القريب من قرية يحمور”.



وفي اليوم السابع من شهر آب الحالي قامت مؤسسة المياه بإيقاف ضخ المياه من مشروعي بيت اسماعيل وكرم بيرم القديم في ريف طرطوس نتيجة التلوث الحاصل في مياه الشرب.



من جانبه، أفاد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في تصريح لوكالة “سانا” أنه “يتابع الأمر بشكل مباشر وباب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وأنه تم رفع التلوث عن مياه الشرب وهناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وايجاد حل نهائي لمسألة النفايات في المحافظة”.



يذكر أن عدد من سكان قرى الزرقات ويحمور والمنيه واليازديه وخربة المعزة في ريف طرطوس اشتكوا عبر تلفزيون الخبر تلوث المياه الجوفية نتيجة المستنقعات الموجودة داخل معمل وادي الهدة واختلاطها بمجارير بشبطة وسرستان .



حيث إن هناك أكثر من 100 بئر ملوث وغير صالح للشرب وري الأراضي، الأمر الذي قد يسبب بحصول كارثة بيئية وآثار خطيرة تنعكس على صحة المواطنين في تلك القرى المذكورة .