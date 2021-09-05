أنباء عن لقاء مرتقب بين هاكان فيدان وعلي مملوك

ذكرت أوساط تركية، أن لقاء مرتقبا سيعقد بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، ونظيره السوري اللواء علي مملوك، في العاصمة العراقية بغداد.



صحيفة “Türkiye Gazetesi” ذكرت في تقرير أن “لقاء تاريخيا” سيعقد بين هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن القومي في سوريا، في بغداد.

ونقلت الصحيفة تأكيد من مسؤولين أتراك حول اللقاء، الذي سيتم فيه طرح مواضيع عدة بين الجانبين.



رئيس دائرة المخابرات العسكرية الأسبق، إسماعيل حقي بكين، وصف اللقاء الذي سيعقد في بغداد بأنه “بداية لعملية جديدة”.



وقال بكين، إن انهيار العلاقات التركية السورية في منتصف عام 2011، عندما اندلعت الحرب في سوريا، تسبب بخسائر مالية ومعنوية كبيرة لكلا الجانبين.



وأشار إلى أن العملية التي تم تنفيذها من خلال دول ضامنة، مثل روسيا وإيران، لسنوات عدة، لم يكن لها معنى كبير، مؤكدا أن التطورات التي بدأت مع هاكان فيدان ستعيد تنشيط القنوات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، ويتيح لبداية عهد جديد، على حد وصفه.



ولفت المسؤول الاستخباراتي السابق، إلى أن فيدان ومملوك سيناقشان في بغداد مسألتي منظمة العمال الكردستاني، واللجوء، بالإضافة للأوضاع في المناطق السورية التي ترتبط بتركيا، لاسيما إدلب ودرعا، وسيتم مناقشة وضع خارطة طريق جديدة.



وربط المسؤول الاستخباراتي السابق لقاء بغداد بعملية تحسين العلاقات الجارية بين تركيا والإمارات ومصر والسعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة العراقية ستتبعه خطوات جدية.



يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني بين فيدان ومملوك، حيث التقيا في موسكو في كانون الثاني/ يناير 2020.



الصحفي نوزت تشيشيك، وهو رئيس تحرير “إندبندنت التركية”، أكد في لقاء على قناة “HalkTV” المعارضة ما أوردته الصحيفة التركية بشأن اللقاء.



وأشار تشيشيك إلى تغيير في سياسة حزب العالة والتنمية تجاه دول المنطقة، لاسيما مصر وسوريا والعراق.