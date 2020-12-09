أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة

في ظل الاشتباكات الدائرة بين ميليشيا "قسد" من جهة والمرتزقة السوريين وأنقرة من جهة في منطقة عين عيسى بريف الرقة، توصلت ميليشيا "قسد" وروسيا والحكومة السورية إلى تفاهمات تقضي بإنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة في البلدة.



وتعمل هذه النقاط الثلاث على مراقبة وقف إطلاق النار، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام كردية داخل المنطقة.



ونقلت الوسائل عن مصادر كردية أنه «وبعد اجتماع آخر جمع بين "قسد"، وضباط من الروس، والحكومة السورية، في القاعدة الروسية بعين عيسى، توصلوا لتفاهم مبدئي لإنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة في محيط وداخل بلدة عين عيسى لمراقبة وقف إطلاق النار وخروقات الاحتلال التركي ومرتزقته».



في المقابل، لم تصدر ميليشيا "قسد" أي توضيح رسمي حول هذا الموضوع.



وتدور اشتباكات عنيفة بين المرتزقة السوريين بدعم من القوات التركية من جهة وميليشيا "قسد" من جهة أخرى في محاور بلدة عين عيسى بريف الرقة، حيث أرسلت تركيا في اليومين الماضيين، حيث شهدت المنطقة قصفاً متبادلاً بين الطرفين ونزوح الأهالي من المنطقة.