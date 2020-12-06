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أنباء عن تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي.. ونقل سلطته إلى ابنه

تداولت وسائل إعلام خبراً مفاده أن المرشد الأعلى الإيراني للثورة، علي خامنئي نقل سلطته إلى ابنه، وسط تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته ومواجهة البلاد لتوترات متزايدة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

وقالت مجلة NewsWeek الأمريكية، نقلاً عن الصحفي الإيراني محمد مجيد إن «المرشد الأعلى الإيراني خامنئي سلَّم السلطة إلى ابنه مجتبى خامنئي»، مضيفاً «كان المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الجمعة 4 كانون الأول، بالمرشد الإيراني خامنئي، تم إلغاء هذا الاجتماع بين المرشد والرئيس روحاني، بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي».

وأوضح مجيد أن «سبب اعتلال صحة المرشد الأعلى الإيراني غير معروف»، لكنه أشار وفقاً إلى المجلة إلى أنه «قد يكون بسبب سرطان البروستات، فقد تدهورت صحة خامنئي خلال الليل».

تأتي هذه الأنباء عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة الماضية، بعد اعترافات غير مباشرة منقبل الموساد "الإسرائيلي"، بضلوعه في العملية، حيث كشف الموساد أنه كان يتعقب زاده منذ وقت طويل.

في المقابل، حذَّر "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، يوم الجمعة 4 كانون الأول، من احتمال تعرُّض المستوطنيين والمنشآت في الخارج للخطر بعد اغتيال فخري زادة ونوايا إيران المعلنة.