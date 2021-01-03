أنباء سارّة وموجة تخصيص وشيكة في قطاع السكن

تتوالى التطبيقات الملموسة للبرنامج الحكومي في مجال السكن والإسكان، وتكثّف وزارة الأشغال العامة والإسكان من إظهار اللمسات النهائية على عدّة مشروعات إسكانية في عدّة محافظات ومناطق.



وكشفت أحدث تقارير المؤسسة العامة للإسكان، عن تخصيص 3880 مسكناً في مشاريع السكن الشبابي، والسكن العمالي، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي للإسكان والسكن البديل لشاغلي المخالفات في محافظات ريف دمشق- حلب- اللاذقية- طرطوس- حمص- حماة- السويداء.



وبيّنت التقارير أنه سيتم في محافظة ريف دمشق تخصيص 1002 مسكن للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في منطقة توسع ضاحية قدسيا، و1042 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس، و448 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في ضاحية الشهيد باسل الأسد في مدينة عدرا العمالية.



وفي محافظة حلب أوضحت التقارير أنه سيتم تخصيص 497 مسكناً للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والعمالي والسكن البديل لشاغلي المخالفات بمنطقتي سوق الجمعة والمعصرانية، وفي اللاذقية سيتم تخصيص 70 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بمنطقة اوتستراد الثورة، وللمكتتبين على مشروع الادخار السكني، وفي محافظة حمص أشارت إلى تخصيص 385 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في منطقة غرب طريق دمشق، وللمكتتبين على مشروع الادخار السكني في توسع العر، وللمتقدمين بطلبات خطية تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة غرب طريق دمشق، والتخصيص بأحد المساكن المتوفرة.



يشار إلى أنه سيتم تخصيص 131 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في حماة، وتخصيص 290 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن في منطقة سليم، وللمكتتبين على مشروع السكن العمالي في محافظة السويداء.



على التوازي وفي السياق ذاته، وبعد تأخر إنجاز مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس، تسلّمت المؤسسة العامة للإسكان، موقع العمل من مجلس مدينة طرطوس لإكمال أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، وهي مرحلة السبع سنوات الفئة /أ/، وتمّ التعاقد مع مؤسسة الدراسات والاستشارات الفنية لإعداد الدراسات الطبوغرافية والمعمارية والتنفيذية، ومع جامعة دمشق للتدقيق وإعداد الأضابير التنفيذية .



وأبرمت المؤسسة عدداً من عقود أعمال التنفيذ مع بعض الشركات العامة لإشادة أبراج للسكن الشبابي في عقدة الشيخ سعد المجاورة للمشفى العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة طرطوس، حيث كان أول العقود مع الشركة العامة للطرق والجسور لبناء أربعة أبراج سكنية، وقد بوشر فعلياً بتنفيذها، ومع الشركة العامة للموارد المائية لتنفيذ ستة أبراج سكنية والمباشرة بتنفيذها أيضاً.



وتؤكد أحدث التقارير أن العمل جار من أجل التعاقد مع الشركة العامة للإنشاء والتعمير لتنفيذ ثمانية أبراج سكنية أخرى في الموقع ذاته، علماً أن هناك أضابير لعقود أخرى تسير بوتيرة جيدة قيد الإعلان لتنفيذ المزيد من الأبراج السكنية الشبابية للمرحلة الثانية، وتتراوح مدد تنفيذ العقود المتفق عليها مع الشركات العامة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.



هذا ويتوزّع مشروع السكن الشبابي في طرطوس على موقعين: الأول في منطقة ضاحية الباسل، ويضم 1032 مسكناً شبابياً موزعة على 22 برجاً سكنياً، وقد تم تخصيص كامل مساكن المرحلة الأولى /خمس سنوات/ لكامل الفئات /أ- ب- ج/، ومساكن الفئتين /ب- ج/ كاملة للمرحلة الثانية /سبع سنوات/، و/184/ مسكناً من المرحلة الثانية فئة /أ/، حيث تم تسليم مساكن ضاحية الباسل لكافة المخصصين الذين أبرموا عقودهم مع المؤسسة أصولاً.



يذكر أن مشروع السكن الشبابي في طرطوس قد تعثّر لعدّة سنوات بسبب عدم التوافق على تخصيص أراض لتنفيذ المشروع، وكثرة الاعتراضات التي عطّلت الإقلاع بالمشروع، في مدينة تعاني من قلّة الأراضي المعدة للبناء، إضافة إلى تواضع وضيق الحيازات – حتى الزراعي – وهي مشكلة أثرت سلباً على معظم الخطط التنموية وفي عدّة مجالات.



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