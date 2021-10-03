أمين عام الجالية السورية في مصر : العامل السوري مرغوب

أوضح رجل الأعمال السوري عمار الصباغ أمين عام الجالية السورية في مصر عدة نقاط تتعلق بأوضاع السوريين في مصر بما فيهم المستثمرين، خاصة بعد الحديث المتزايد مؤخراً حول الهجرة إلى مصر وما توفره لهم من “تسهيلات”.



وبين أن السوريين الواصلين إلى مصر ليسوا صناعيين فقط، فهناك طلاب وهناك أشخاص لديهم عائلة في سوريا أو والدين كبار في السن انتقلوا إلى مصر.



وفي إجابته على سؤال محط استفسار كثيرين ألا وهو راتب العامل السوري في مصر، قال صباغ إن العامل السوري مستهدف في مصر لجدية عمله فهو مطلوب للعمل ومرغوب، أما عن متوسط الرواتب التي يجنيها العامل السوري في مصر في الشهر فيقدر بحوالي 400 دولار وسطياً إن كان يعمل في دوامين.



وعاد وأوضح صباغ أن موضوع القادمين من سوريا في الوقت الحالي يخص أسباب محددة لداعي الدراسة وللعمل بالسوق المصري وذلك لزيادة فرص العمل في مصر التي تدعم الصناعة والتصدير ليس فقط للسوريين بل لكل من يقصد مصر للعمل الجدي والاستثمار الفعلي.



وسبق وبين أمين عام الجالية السورية في مصر أن مصر بلد منفتح على الصناعة لكل الدول التي تقصد الاستثمار بها، وهي بلد ينتقل إلى مرحلة واعدة للصناعة والاستثمار ولكن على أسس جديدة وصحيحة وصحية وضمن المعايير العالمية كي لا يعتقد أحد أن الاستثمار فيها بدون ضوابط.



اثر برس