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أميركا تعتزم إجلاء الأفغان الذين ساعدوا جيشها نهاية تموز/يوليو

تبدأ الولايات المتحدة الأميركية إجلاء السكان الأفغان الذين ساعدو جيشها، نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري، في حين لم يتم تحديد عدد الأشخاص المعنيين، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى.

تبدأ الولايات المتحدة، في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري، إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي وعائلاتهم بواسطة طائرات، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع.

وقال المسؤول الأميركي للوكالة إنّ واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الأفغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها" وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة خاصة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يستند إلى وعد للرئيس جو بايدن.

وذكر أنّ "الرحلات المغادرة لأفغانستان ستبدأ في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري، بالنسبة إلى المرشحين لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق أن سجلوا" أسماءهم، في حين لم يدل المصدر بتفاصيل عن مواعيد هذه الرحلات ووجهاتها، ولا عن عدد الأفراد المعنيين.

وتعتزم القوات الإميركية إنهاء انسحابها من أفغانستان، في 31 آب/ أغسطس المقبل، بعدما أمضت 20 عاماً في هذا البلد، حيث خاضت أطول حرب في تاريخها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة أتمت سحب قواتها من أفغانستان بنسبة تزيد على 95%.

بيان للقيادة أوضح أن الانسحاب مستمر وأن العسكريين الأميركيين قد سلّموا 7 مواقع كانوا يسيطرون عليها لوزارة الدفاع الأفغانية.