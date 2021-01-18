روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة
جيمس جيفري يكشف هدف الدعم الأمريكي للغارات الاسرائيلية على سوريا
شهداء من الجيش في هجوم مسلح على أحد حواجزه جنوب البلاد
هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد
أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟
بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا
القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري
أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”
“سرية أنصار أبو بكر” للجيش التركي: “جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم”
مواجهات بين أكبر فصيلين مسلحين تابعين لتركيا بسبب “الدعارة”
افتتاح “معبر الصالحية” بين مناطق الدولة وقسد.. ممر إنساني، ولكن؟
ترامب يقر ضم “إسرائيل” لعمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
هيئة التفاوض في الائتلاف المعارض تتهم الأمم المتحدة بالتحيز للدولة السورية
مع هدوء الجبهات نسبياً.. سباق تدريب عسكري “روسي- أمريكي- تركي” في سوريا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية فيصل المقداد

أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟

كشفت وسائل إعلام معارضة أن القوات الأمريكية أخرجت شاحنات محملة بالحبوب من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" شمال سوريا إلى العراق عبر معبر الوليد بريف الحسكة. 

وبلغ عدد الشحنات المحملة بالحبوب نحو 20 شاحنة وفقاً لمصادر محلية من داخل المدينة، لافتةً إلى أن «عربات مدرعة تابعة وطائرات حربية للجيش الأمريكي كانت ترافق الرتل».
 في المقابل، تصدر ميليشيا "قسد" القمح إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي في ظل تفاقم أزمة الخبز في المدينة، حيث أفادت وسائل إعلام معارضة أن "قسد" أدخلت الجمعة الماضية حوالي 30 شاحنة محملة بالقمح إلى الإقليم، عبر معبر الوليد الحدودي.


كما حاولت أيضاً "قسد" في وقتٍ سابق نقلَ أكثرَ من 10 آلاف طن من القمح إلى مناطق سيطرتها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب يوم الخميس الفائت، حيث تستغل "قسد" زيادة الطلب على الطحين ونقصَه في المنطقة عموماً وتبيعه بأسعار مرتفعةٍ إلى تجار في السوق السوداء في عموم مناطق البلاد وكذلك تقوم بتصدير كمياتٍ منه لتركيا والعراق عبْرَ وسطاء.

وتفاقمت أزمةُ الخبز في اليومين الماضيين بمدينتي الحسكة والقامشلي مع الارتفاع الكبير في أسعار الخبز في السوق السوداء حيث وصل سعر الربطة الواحدة لألف ليرة سورية.