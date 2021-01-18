أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟

كشفت وسائل إعلام معارضة أن القوات الأمريكية أخرجت شاحنات محملة بالحبوب من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" شمال سوريا إلى العراق عبر معبر الوليد بريف الحسكة.



وبلغ عدد الشحنات المحملة بالحبوب نحو 20 شاحنة وفقاً لمصادر محلية من داخل المدينة، لافتةً إلى أن «عربات مدرعة تابعة وطائرات حربية للجيش الأمريكي كانت ترافق الرتل».

في المقابل، تصدر ميليشيا "قسد" القمح إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي في ظل تفاقم أزمة الخبز في المدينة، حيث أفادت وسائل إعلام معارضة أن "قسد" أدخلت الجمعة الماضية حوالي 30 شاحنة محملة بالقمح إلى الإقليم، عبر معبر الوليد الحدودي.





كما حاولت أيضاً "قسد" في وقتٍ سابق نقلَ أكثرَ من 10 آلاف طن من القمح إلى مناطق سيطرتها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب يوم الخميس الفائت، حيث تستغل "قسد" زيادة الطلب على الطحين ونقصَه في المنطقة عموماً وتبيعه بأسعار مرتفعةٍ إلى تجار في السوق السوداء في عموم مناطق البلاد وكذلك تقوم بتصدير كمياتٍ منه لتركيا والعراق عبْرَ وسطاء.



وتفاقمت أزمةُ الخبز في اليومين الماضيين بمدينتي الحسكة والقامشلي مع الارتفاع الكبير في أسعار الخبز في السوق السوداء حيث وصل سعر الربطة الواحدة لألف ليرة سورية.