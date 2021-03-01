أمريكا تنقل المزيد من مسلحي “داعش” من قاعدتها في الشدادي إلى دير الزور

نقلت القوات الأمريكية مجدداً عدداً من مسلحي “داعش” عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي في ريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور.



ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مصادر محلية أن 10 من مسلحي “داعش” الإرهابي تم نقلهم عبر حوامتين تابعتين للقوات الأمريكية من قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي واتجهتا إلى بادية دير الزور.



ولفتت المصادر إلى أن المسلحين العشرة نقلتهم القوات الأمريكية سابقاً، من سجن الثانوية الصناعية في 26 من شباط الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.



ويتزامن نقل القوات الأمريكية لمسلحين من “داعش” إلى دير الزور، مع اعتداء تعرّض له خط غاز الجبسة في ريف دير الزور، من قبل خلايا تنظيم “داعش” بحسب ما نشره موقع “وزارة النفط والثروة المعدنية”.