أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. منها تتعلق بخامنئي

من جديد فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة جديدة على إيران، تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات، ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي تعتمدها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء، «أن العقوبات تشمل مؤسسة "مستضعفان للثورة الإسلامية"، المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى وزير الاستخبارات محمود علوي، وعشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها ما هو مرتبط بقطاعات المعادن والنفط والنقل».



بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «حملة الضغوط هذه التي تتبعها بلاده ضد إيران تنجح»، مضيفاً أن «على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران وألا نتخلى عن عقوباتنا».



بومبيو شدد على أن «بلاده ستطبّق مزيداً من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة».



وفي وقتٍ سابق من اليوم وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأميركية بـ"المجرمة والإرهابية"، نتيجة فرضها "حرباً اقتصادية" على بلاده، لكن ما إن مضت ساعات على تصريحه حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران.



وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعهّد بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، وذلك في حال "التزام طهران" ببنوده.



وأعلن وزير الخاريجة الإيراني، محمد جواد ظريف استعداد بلاده للالتزام بالاتفاق النووي شريطة رفع أميركي للعقوبات، بعد ساعات من إعلان العقوبات الجديدة.