الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على القرى بريف الرقة الشمالي
الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من الآليات من الأراضي السورية إلى العراق
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
طفل ضحية بانفجار لغم في ريف حلب الشمالي الشرقي
استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي بقصف إسرائيلي
عودة 139 لاجئاً سورياً خلال ٢٤ ساعة الماضية.
في ذكرى أول تفجير .. إدارة المركبات في حرستا حكاية إرادة وصمود
الاحتلال الأمريكي يُخرج من الأراضي السورية خلال يوم واحد أكثر من 100 صهريج نفط
مسؤول أمريكي يجتمع مع قائد “قسد” شرقي الفرات والأخيرة تعترف بالفساد المنتشر في صفوفها
الكشف عن لقاء جمع مسلحين من النصرة مع رئيس الاستخبارات “الإسرائيلية”
ميليشيا “قسد” تختطف 3 نساء من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي
الاحتلال التركي يجدد اعتداءاته على قرى في ريف الحسكة
مغادرون من مخيم الهول: 24 ساعة سفر بين الحسكة ودير الزور
بمشاركة ممثل الرئيس الأسد.. دمشق تشيّع جثمان الوزير وليد المعلم إلى مثواه الأخير
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج من سورية رتلاُ من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. منها تتعلق بخامنئي

من جديد فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة جديدة على إيران، تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات، ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي تعتمدها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء، «أن العقوبات تشمل مؤسسة "مستضعفان للثورة الإسلامية"، المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي،  إضافة إلى وزير الاستخبارات محمود علوي، وعشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها ما هو مرتبط بقطاعات المعادن والنفط والنقل».

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «حملة الضغوط هذه التي تتبعها بلاده ضد إيران تنجح»، مضيفاً أن «على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران وألا نتخلى عن عقوباتنا».  

بومبيو شدد على أن «بلاده ستطبّق مزيداً من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة».

وفي وقتٍ سابق من اليوم وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأميركية بـ"المجرمة والإرهابية"، نتيجة فرضها "حرباً اقتصادية" على بلاده، لكن ما إن مضت ساعات على تصريحه حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعهّد بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، وذلك في حال "التزام طهران" ببنوده.

وأعلن وزير الخاريجة الإيراني، محمد جواد ظريف استعداد بلاده للالتزام بالاتفاق النووي شريطة رفع أميركي للعقوبات، بعد ساعات من إعلان العقوبات الجديدة.