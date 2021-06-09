أمراض معدية تنقلها الأركيلة

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن «الأركيلة ممتلئة بالكائنات الحية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر من شخص، وهو ما يرفع احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين مستخدميها».



وأضافت: إن «من الأمراض المعدية التي من الممكن أن تسببها الأركيلة فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس التهاب الكبد «سي» والسل وفيروس كورونا».



وأكدت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماماً.



وأشارت إلى أن السيجارة تخنق الرئتين وباقي أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأوكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم.