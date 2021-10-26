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ألمانيا تستهجن تصريحات أردوغان بطرد سفيرها

استغربت ألمانيا بشدة افتعال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أزمة دبلوماسية بتصريحاته حول طرد سفيرها إلى جانب سفراء تسع دول أخرى لدى أنقرة .

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت قوله للصحفيين نشعر بالقلق والحيرة إزاء تصريحات أردوغان مشيرا إلى أن بلاده والدول الاخرى لم تتلق أي إخطار رسمي من الجانب التركي مضيفا نحن نتشاور عن كثب مع الشركاء المعنيين بالتهديد.

وكان أردوغان افتعل اول امس ازمة دبلوماسية وامر بطرد سفراء عشر دول هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك والمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة مؤكدا إصراره على سياساته القمعية ضد معارضيه ومبررا قراراته بدعوات السفراء ودولهم للإفراج عن المعارض ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المسجون منذ 2017 دون محاكمة.