ألمانيا ترد على إعلان أردوغان سفراء 10 دول أشخاصا غير مرغوب فيهم

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تجري مشاورات مع دول أخرى عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفراء 10 دول بينها ألمانيا، أشخاصا غير مرغوب فيهم.



وكتبت الوزارة: "أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس التركي أردوغان".



من جهتها، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".



وقال أردوغان إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية باتخاذ إجراءات فورية لضمان إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم".



وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا بـ"السعي إلى زعزعة استقرار البلاد"، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.



ووجهت له مؤخرا تهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.



وترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة للإفراج عن كافالا، وتؤكد رفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية.



المصدر: وكالات