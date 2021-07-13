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أكثر من 50 ضحية في حريق داخل مستشفى في ذي قار العراقية

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية، عمار الزاملي، "استشهاد أكثر من 51 شخصاً وإصابة 5 آخرين، في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي، الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا".

وأضاف الزاملي، في تصريح لوكالة "الأنباء العراقية"، أن "الحريق اندلع مساء يوم أمس في مركز النقاء المخصّص لعزل مصابي كورونا، داخل المستشفى الواقع في مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار. وتمت السيطرة عليه، وجرى إجلاء المرضى".

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيانٍ مقتضَبٍ، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريقٍ في مركز محافظة ذي قار، داخل مستشفى الحسين التعليمي".

كما عقد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.

تقرر فيه "البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة. وإرسال فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً".
كما قرر"سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار. واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق".

كما أعلن محافظ ذي قار  الحداد اليوم على ضحايا حريق المستشفى وتعطيل الدوام الرسمي، وفق  مراسلنا في العراق.

وفي نيسان/أبريل الماضي، وقع حريق في بغداد، في مستشفى لعزل مصابي "كورونا" أيضاً، هو مستشفى ابن الخطيب، وأسفر عن وفاة 82 شخصاً وجرح أكثر من 40 آخرين.