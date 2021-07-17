أكثر من 24 ألف طن تقديرات إنتاج الفستق الحلبي بحماة

قدرت مديرية زراعة حماة بشكل أولي إنتاج المحافظة من محصول الفستق الحلبي للموسم الحالي بما يزيد على 24 ألف طن بواقع 8252 طناً للمروي و16496 طناً للبعل وذلك مع التحضير لعمليات جني المحصول.

وبين مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم صباغ أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الفستق الحلبي بلغ 213438 دونماً منها 58949 دونماً مروية والباقي بعلية لافتاً إلى أن أهم أصناف الفستق الحلبي التي تشتهر بها المحافظة هي العاشوري وناب الجمل والباتوري وأبو ريحة وتتركز زراعته في المناطق الشمالية للمحافظة كصوران وطيبة الإمام والمناطق الشرقية كسلمية وصبورة.



وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لثمار الفستق الحلبي والتي تدخل في العديد من صناعة المكسرات الفاخرة والحلويات الشرقية والبوظة.



من جانبها لفتت المهندسة ليلى عزوز رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة إلى أن العدد الإجمالي لأشجار الفستق الحلبي بلغ نحو 3 ملايين و322 ألف شجرة منها نحو 874128 شجرة في الأراضي المروية ونحو مليونين و448 ألف شجرة بالأراضي البعلية.