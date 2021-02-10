الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين
"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية
ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة
قسد تحول “الدراجات النارية” إلى عدو.. ارتزاق جديد وتبرير للفشل
تسوية جديدة في السويداء.. هذا ما تشمله
عمليات للجيش في البادية: ممنوعٌ قطع طريق دمشق ــ دير الزور
توتر أمني في كناكر عقب اغتيال قيادي سابق
معلومات عن العثور على رفاة عالم الآثار السوري خالد الأسعد بانتظار التأكيد
تقرير أممي: “تحرير الشام” تكسب مليون دولار شهرياً من تجارة الوقود
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا "التركستاني" بريف حماة
غارات جوية على مواقع داعش في البادية
وزير النفط : خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تتصدى له

أكثر من ٨٠ مليون ليرة في صندوق نقابة المحامين في الرقة

أكد رئيس فرع الرقة في نقابة المحامين احمد بديع  ان الفرع استعاد عافيته وتم افتتاح مقر جديد في العاصمة دمشق 

اضافة الى مكتب دائما في محافظة الرقة وانهم استطاعوا النهوض من تحت الركام و عجز الذي كان حاصل في صندوق الفرع 

وتابع بديع :قد استطعنا تغذية صندوق الفرع باكثر من ٨٠ مليون ليرة في سنة ٢٠٢٠ بعد ان كان هناك عجز في صندوق الفرع وتسديد كافة الديون مترتبة على الفرع منذ عام ٢٠١٣ لغاية اليوم التي كانت على الفرع الى نقابة المركزية التي تبلغ ٤٠ الف ليرة على كل محامي 

وقمنا بعد افتتاح الفرع بدأ استقبال الخريجين الراغبين الانتساب و تبسيط اجراءات تسجيلهم بشكل لا يتعدى الشهر 

واوضح انه وخلال المرحلة القادمة سوف يتم ارشفة الوكالات و اتمتة الفرع كاملا وسيكون هناك مشاريع لاستثمار اموال الفرع بما ينعكس على وضع الفرع و المحامي خلال المرحلة القادمة