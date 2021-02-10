أكثر من ٨٠ مليون ليرة في صندوق نقابة المحامين في الرقة

أكد رئيس فرع الرقة في نقابة المحامين احمد بديع ان الفرع استعاد عافيته وتم افتتاح مقر جديد في العاصمة دمشق



اضافة الى مكتب دائما في محافظة الرقة وانهم استطاعوا النهوض من تحت الركام و عجز الذي كان حاصل في صندوق الفرع



وتابع بديع :قد استطعنا تغذية صندوق الفرع باكثر من ٨٠ مليون ليرة في سنة ٢٠٢٠ بعد ان كان هناك عجز في صندوق الفرع وتسديد كافة الديون مترتبة على الفرع منذ عام ٢٠١٣ لغاية اليوم التي كانت على الفرع الى نقابة المركزية التي تبلغ ٤٠ الف ليرة على كل محامي



وقمنا بعد افتتاح الفرع بدأ استقبال الخريجين الراغبين الانتساب و تبسيط اجراءات تسجيلهم بشكل لا يتعدى الشهر



واوضح انه وخلال المرحلة القادمة سوف يتم ارشفة الوكالات و اتمتة الفرع كاملا وسيكون هناك مشاريع لاستثمار اموال الفرع بما ينعكس على وضع الفرع و المحامي خلال المرحلة القادمة