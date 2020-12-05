أكثر من مليون عائلة سجلت للحصول على مخصصاتها من السكر والارز في السورية للتجارة

أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك أن عدد العوائل التي سجلت اليوم للحصول على مخصصاتها من مادتي السكر والأرز عن شهري كانون الأول الجاري وكانون الثاني القادم من صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية بلغ 1159959 عائلة وذلك لغاية الساعة العاشرة مساء .



وأكد تقرير للمؤسسة السورية للتجارة أنه بمجرد استلام العوائل للرسائل عبر جوالاتها تستطيع الحصول على مخصصاتها المحددة مسبقاً ومن الصالات ومنافذ البيع التي قاموا باختيارها.



كما أكد تقرير المؤسسة أنه تم طرح كميات إضافية وكافية من مادتي السكر والأرز في جميع الصالات ومنافذ البيع

يذكر أنه تم التسجيل عبر إحدى قنوات التسجيل التالية :



قناة تلغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة /USSD/ على الرقم (مربع 9884 نجمة) أو عبر تطبيق الجوال وين.