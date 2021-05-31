أفراح السوريين مستمرة بفوز الرئيس الأسد

مازالت أفراح النصر مستمرة في المحافظات السورية احتفالاً بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين السوريين.



وأقامت الفعاليات الأهلية والشعبية في بلدة حضر بريف القنيطرة احتفالية بعنوان «النصر» وذلك في مدرسة الشهيد منصور حسون بمشاركة أهالي بلدات خان أرنبة والكوم وحرفا بريف القنيطرة الشمالي.



وحمل المشاركون في الاحتفالية الأعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد وسط أجواء من الفرح مع عقد حلقات الدبكة مرددين الهتافات الوطنية والأهازيج الشعبية من الموروث الجولاني والتي تتغنى بحب الوطن.



وشهدت جامعة تشرين في اللاذقية احتفالاً جماهيرياً حاشداً استمر حتى ساعات المساء، وسط تجمع الآلاف من الطلبة في ساحة الجامعة، ممن عبروا عن فرحهم وسط أجواء الفرح على وقع الأهازيج الوطنية لعدد من الفنانين، متغنين بحب الوطن وقائده.



وأقيم حفل جماهيري كبير على الكورنيش البحري في مدينة جبلة.



كما عاشت جامعة البعث أفراحاً مماثلة وسط احتشاد آلاف من الطلبة في ساحة الجامعة أمام مبنى الإدارة المركزية بمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية والغنائية وعدد من الفنانين.



وواصل أهالي محافظة حمص (مدينةً وريفاً) أفراحهم الشعبية واحتفالاتهم الجماهيرية حيث خرج المواطنون في مختلف أنحاء المحافظة إلى الشوارع والساحات العامة للتعبير عن فرحتهم، كم خرجت عشرات المواكب في مسيرات للسيارات بشكل تلقائي وعفوي لتجوب مختلف الشوارع بالمدينة، حاملين أعلام الوطن ولافتات تعبّر عن محبتهم لقائد الوطن وتجدد العهد، في مشهد من أجواء الفرح والبهجة لم تشهد حمص منذ ما يزيد عن 10 أعوام.



كما شهدت المحافظة يوم أمس احتفالاً جماهيرياً نظمته محافظة حمص وسط المدينة أمام الساعة الجديدة بمشاركة المجتمع الأهلي والمدني والجمعيات والمؤسسات العامة، كما تم تنظيم عدة احتفالات في مبنى النقل البري ومبنى الخدمات الفنية.



وواصل أهالي محافظة حماة احتفالاتهم ابتهاجاً بفوز الرئيس بشار الأسد، وأقام أهالي طاحونة الحلاوة بريف منطقة الغاب، احتفالاً شعبياً حاشداً ليل أمس، كما شهدت ناحية صبورة بريف سلمية الشمالي احتفالاً شعبياً حاشداً، عبّر فيه الأهالي عن فرحهم، كما احتفل أهالي قرية المبعوجة بالريف ذاته، وعبّر أهالي قرية جدوعة عن فرحتهم في حفل شعبي.



واستمرت الاحتفالات في محافظة طرطوس أمس لليوم الرابع على التوالي وأقامت قيادة شرطة طرطوس احتفالاً شارك فيه ضباط وصف ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على مستوى المحافظة وحشد من المواطنين بحضور القيادتين السياسية والإدارية للمحافظة، كما أقام مجلس مدينة الشيخ بدر بالتعاون مع المجتمع الأهلي ظهر أمس احتفالاً جماهيرياً حاشداً.



وعبّر المشاركون في الأفراح الشعبية عن فرحتهم الغامرة وعن الأمل برسم ملامح مستقبل سورية المتجددة بالعمل الشامل لتكون بوابة حقيقية للإعمار والبناء وأشاروا إلى أهمية المرحلة القادمة في العبور إلى بر الأمان وتحقيق الازدهار وحماية النصر الذي حققه على الإرهاب والحصار بفضل دماء الشهداء وصبر الشعب المقاوم.





الوطن