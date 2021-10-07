أعراض نقص الكالسيوم عند الحامل

نقص الكالسيوم من المشاكل الصحية الكبيرة التي تعاني منها الحامل أثناء فترة الحمل، ولهذا يجب أن تسعي دائماً لاتّباع نظام غذائي متكامل يشتمل على كل الفيتامينات المطلوبة لتلك الفترة والمدعمة لها، حتى تمر فترة الحمل بسلام من دون مشاكل، وحتى تتلافى الحامل أعراض نقص الكالسيوم المضرة لها ولنمو الجنين معاً. في حديث لـ سيدتي وطفلك مع خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين المختصة بغذاء الحامل تشرح أهمية الكالسيوم للحامل.



أهمية الكالسيوم للحامل





1- يعتبر الكالسيوم أكثر المعادن التي يزخر بها الجسم، و99 بالمائة من كميته توجد بالعظام، ونقص الكالسيوم خلال فترة الحمل يهدد متانة عظام الأم وخاصة الحوامل دون سن الخامسة والعشرين.



2- مراعاة تأمين كميات الكالسيوم بالجسم قبل الحمل؛ لأن كثافة العظام تتعرض للنقصان خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، وأثناء الحمل يكون تركيز الكالسيوم بالجنين النامي أكبر من تركيزه بجسم الأم.



3- الكالسيوم يستخدم لبناء عظام الجنين وأسنانه في المستقبل، والحامل التي تهتم بتناول كميات كافية من الكالسيوم ينعكس أثره على أسنان وليدها؛ حيث تنمو أسنانه قوية صلبة.

4- اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحيَّة من مُختَلف المجموعات الغذائيَّة، للتأكد من تلبية احتياجات الحامل، ما يُساعد على تحسين صحتهما وتعزيز نمو الجنين.

5- نقص الكالسيوم غير شائع في فترة الحمل؛ لكنّه يحدُث في حالة إصابة الحامل بقُصور الغدة الدَّرقية، واللاتي يُعانين من نقص التغذية الشديد.



أعراض نقص الكالسيوم على الحامل



1- الشعور بألم أسفل البطن



2-الشعور بتشنجات في عضلات الجسم.



3- جفاف البشرة وحدوث التهاب في الجلد.



4- ضعف عام في الأسنان وإصابتها بالسوس.



5- شعور بألم في منطقة أسفل البطن عند الجلوس، وضعف ملحوظ في الأظافر



6- ارتفاع ضغط الدم مصحوباً بعدم انتظام في ضربات القلب.



التشنجات العضلية





1- نقص الكالسيوم يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.



2- الكالسيوم يُساعد على نمو الهَيكَل العظمي للجنين، عدم وجود مخزونّ كَافٍ من الكالسيوم، له تأثير سلبي على الجنين.



3- نقص الكالسيوم قد يسبب الأرق أو النعاس، لكنّ البعض قد يُسَبب لهن الخمول، الكسل، نقص مستويات الطاقة، الدوار، الدوخة.



4- كما يرتبط نقص الكالسيوم بانخفاض التركيز، النسيان والارتباك، فقدان الذاكرة، التشنجات العضلية.



5- الشعور بخدران اليدين والقدمين والوجه.



أطعمة غنية بالكالسيوم للحامل



1- الكَمية المُوصى بها من الكالسيوم للحامل والمرضعة في عُمُر 14-18 سنة تعادل 1300 ملي غرام



2- وفي عمر 19-50 سنة تساوي 1000 ملي غرام، وللحامل بعامة 1000 ملجم من الكالسيوم.



3- اللفت: يعتبر من أهم المصادر للكالسيوم، فهو يحتوي على 139 ملجم من الكالسيوم وعناصر أخرى مفيدة لجسم الحامل.



4- يحتوي البروكلي على نسبة 74 ملجم من الكالسيوم لكل كوب، ويحتوي كذلك على فيتامين "سي" و"أ" اللازمين لجسم الحامل.



5- السبانخ: تحتوي السبانخ على 145 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، وتعمل كذلك على تعزيز مناعة الجسم لحماية جسم الحامل من أي أمراض.



6- يحتوي فول الصويا على 175 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، لكن يجب الاعتدال في تناوله خلال فترة الحمل حفاظاً على صحتك.



7- السلق: من أكثر أنواع الخضروات الغنية بالكالسيوم، فهو يحتوي على 102 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد.



8- البامية: سنجد نسبة الكالسيوم في البامية كبيرة جداً، فهي تحتوي على 123 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد



المأكولات البحرية غنية بالكالسيوم





احتواء السردين والسلمون على الكالسيوم والتونة المعلبة لا تزيدي على 170 جم في الأسبوع.



ينصح بتناول ما لا يزيد على 340 جم في الأسبوع من المأكولات البحرية الآمن تناولها في أثناء الحمل بمعدل مرة أسبوعياً.





الشوفان: من أكثر الوجبات الغنية بالألياف والفيتامينات، تناوليه مع قليل من الماء أو الحليب



ويمكنكِ إضافة قليل من الزبيب والمكسرات وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.



البقوليات: تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعتبر مصدراً جيداً للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك





الفواكه الغنية بالكالسيوم



1- يحتوي الكيوي على 34 ملجم من الكالسيوم لكل 100 جم.



2- البرتقال: سنجد نسبة الكالسيوم في البرتقال 43 ملجم لكل 100 جم.



3- التين: يعتبر التين من أكثر الفواكه الغنية بالكالسيوم، إذ تبلغ نسبته 162 ملجم لكل 100 جم.



4- التمر: يحتوي التمر على 15 ملجم من الكالسيوم لكل حبة تمر.



5- الكمثرى: تحتوي الكمثري على 58 ملجم لكل ثمرة كمثرى.



6- نسبة الكالسيوم في الخوخ معقولة، فهو يحتوي على 75 ملجم من الكالسيوم لكل كوب.



فوائد الكالسيوم للجنين



1- يساعد تناول الحامل للكالسيوم على تقوية عظام الجنين بشكل كبير، ويسهم بشكل فعال في تكوين أسنان قوية.



2- يحتاج الجنين إلى 25 ملجم يومياً من الكالسيوم بداية من الشهر الثاني، وتزاد تدريجياً بنمو الجنين إلى أن تصل إلى 300 ملجم يومياً عند نهاية الشهر التاسع.