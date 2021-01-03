أطول سيارة في العالم تستعد لظهورها بعد الترميم

تخضع سيارة كاديلاك إلدورادو 1976 المعدلة والتي حصلت على لقب أطول سيارة في العالم ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى ترميم شامل بعد إهمالها لسنوات طويلة.



وتمكنت كاديلاك إلدورادو 1976 المعدلة من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول سيارة في التاريخ بعدما بلغ طولها 30.5 متر، ولكن بعد ذلك بسنوات تم إهمالها بشكل تام حتى تحولت إلى خردة.



وقرر أحد متاحف السيارات بولاية نيويورك الأمريكية أن يقود حملة لترميم السيارة وإعادتها لشكلها الجذاب مرة أخرى حتى يتم ضمها لصالة عرض المتحف.



واستعان المتحف بتلاميذ أحد المعاهد الذين تطوعوا للعمل على ترميم هذه التحفة الفنية التي لا تزال مخلدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتشمل عمليات الترميم تزويد السيارة بـ26 إطارا جديدا وطلاء الهيكل الخارجي والتخلص من الصدأ الذي طال أجزاء كثيرة منها وكذلك مقاعد جديدة.



ويأمل المتحف بأن ينتهي من عملية الترميم قريبا ويعلن عن موعد طرح السيارة واستقبال الزائرين لها ولكن سيكون ذلك بالطبع بعد التخلص من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي بات سببا في منع أي تجمع بشري سواء في الولايات المتحدة أو في الكثير من دول العالم الأخرى.



ويبدو أن هناك دول عديدة ستتجه إلى استعادة الحياة الطبيعية ولكن مع وجود إجراءات احترازية مثل التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة مع ارتداء أقنعة الوجه أيضا.