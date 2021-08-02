أطعمة يُمنع وضعها في الثلاجة

يلجأ العديد من الأفراد في فصل الصيف إلى الاحتفاظ في معظم الأطعمة في الثلاجة، إلا أن هناك بعض أنواع الأطعمة يجب ألا توضع في الثلاجة لأنها لا تلائمها درجات الحرارة المنخفضة.



ويفيد مختصون بأن الثوم والمكسرات والعسل لأنها تفقد خصائصها بشكل أسرع من التخزين عند درجة حرارة منخفضة، مشيرين إلى أن العسل يصبح سميكاً ومتبلوراً، ويفقد الثوم جودته، وتختفي نكهة المكسرات، وكذلك البصل والبطاطس لا يجب وضعهم في الثلاجة، فالأول لا يحب درجات الحرارة المنخفضة، وفي الثانية، سيتسارع تحويل النشا إلى سكر، وفقاً لما نقله موقع “برافدا” الروسي.



لا يجب وضع القهوة في البراد لأنها ستمتص رائحة المنتجات الأخرى، وكذلك الزيت فيتغير لونه في الثلاجة وقوامه، وسيتلف الخبز بشكل أسرع. ستذبل الأعشاب والخضروات الطازجة بشكل أسرع بسبب الرطوبة.