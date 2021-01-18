أضرار في البيوت المحمية والشبكة الكهربائية بطرطوس جراء العاصفة المطرية

أدت العاصفة المطرية التي تشهدها محافظة طرطوس إلى أضرار متفاوتة في الشبكة الكهربائية بمختلف مناطق المحافظة والبيوت المحمية في منطقتي حريصون والهيشة.



وبين مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح لمراسلة سانا أنه نتيجة الأحوال الجوية السائدة تعرضت بعض خطوط الشبكة الكهربائية لأضرار بسبب الهواء الشديد والصواعق وسقوط الأشجار على الشبكة في بعض المواقع.



وأوضح أن الأعطال شملت خطوط النقيب والشيخ سعد وجنينة رسلان بمدينة الدريكيش وخط الشماميس في صافيتا ودير الحجر وبحوزي المغذى من محطة سمريان وخط قرقفتي والشرفة المغذى من محطة الروضة حيث تم إصلاحها بالكامل مؤكداً أن عمال الطوارئ ورغم الظروف الجوية القاسية مستمرون بالعمل لإصلاح الأعطال في محطة عمريت ومحطة القدموس التي خرجت من الخدمة.



بدوره بين مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أن العاصفة المطرية أدت لأضرار في الزراعات المحمية “البيوت البلاستيكية” في منطقتي الهيشة وحريصون بريف مدينة بانياس وأنه تم تكليف لجان خاصة لحصر الأضرار في المناطق المذكورة فيما أشار رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود ميهوب إلى أن الأضرار محدودة في الزراعات المحمية حتى الآن.





وتشهد محافظة طرطوس هطلات مطرية غزيرة بلغت اليوم في المدينة 97 مم والشيخ بدر 67 مم والدريكيش 65 مم وصافيتا 35 مم ومشتى الحلو 34 مم وبانياس 28 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 19 مم.