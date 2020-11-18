أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم في فصل الشتاء

أكد الخبراء المختصون أن عادة ارتداء الجوارب أثناء النوم في فصل الشتاء لمواجهة برودة الطقس، تضر بصحة القدمين بشكل كبير.



ووفقاً لموقع “ميديكال نيوز توداي” الأمريكي، فإن الخبراء قالوا: “رغم فوائد ارتداء الجوارب في حماية الأطراف من الرطوبة، إلا أن ارتدائها لفترة طويلة ربما يؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الدموية في القدمين، إضافة إلى التسبب في ظهور رائحة كريهة للقدمين في بعض الأحيان”.



وأضاف الخبراء: “ويؤدي ارتداء الجوارب لفترة طويلة إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبب مشاكل الرائحة الكريهة للقدمين”.



أيضاً، عندما تكون الجوارب ضيقة بصورة كبيرة ينتج عن ذلك تراجع في تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى القدمين وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سبباً في الإصابة بالدوالي.



ولفت الخبراء إلى أنه في حال عدم الاهتمام بنظافة القدمين لوقت طويل فإن ارتداء الجوارب يؤدي إلى ظهور الالتهابات الجلدية وظهور بثور مؤلمة بين الأصابع.



وشدد الخبراء على ضرورة اتباع بعض النصائح الخاصة المتعلقة بارتداء الجوارب لتجنب آثارها السلبية وحتى يكون ذلك مفيداً لصحتك أثناء النوم، وأبرزها الابتعاد عن الجوارب الضيقة واستخدام جوارب مصنوعة من القطن لأنها تسمح بتهوية القدمين وامتصاص العرق.



ويضاف إلى ذلك ملمسها الناعم على الجلد، فضلاً عن ضرورة تغيير الجوارب بشكل مستمر وغسل القدمين جيداً قبل ارتدائها وتخليل الأصابع جيداً لمنع وجود أي فطريات يمكن أن تكون سبباً في مشاكل جلدية أو رائحة كريهة عند ارتداء الجوارب.



وختم الخبراء كلامهم، قائلين: “إذا تم اتباع النصائح الخاصة بارتداء الجوارب، سيؤدي ذلك إلى فوائد كثيرة في تدفئة القدمين وزيادة قدرة الدم على الوصول إلى الأطراف خاصة عندما تشتد البرودة بصورة كبيرة، كما سيسهم ذلك في منح الجسم الدفء المطلوب حتى يخلد إلى النوم بصورة هادئة”.