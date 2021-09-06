أضخم استثمار غربيّ في العراق: «توتال» توقّع عقداً بمليارات الدولارات

وقّع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، عقداً مع المدير التنفيذي لشركة «توتال إينيرجيز» الفرنسية باتريك بويانيه، للاستثمار في مجال الغاز والنفط واستغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار.



وقال إسماعيل إن هذا «أكبر استثمار لشركة غربيّة في العراق، والتحدّي الآن هو تنفيذ المشاريع»، موضحاً أن «ثلث أموال الاستثمار ستُصرف خلال السبع سنوات القادمة».



من جهتها، لم تؤكّد الشركة الفرنسية في باريس لوكالة «فرانس برس» التي تواصلت معها هذا الاستثمار أو قيمته، لكنّ المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية أكد أن «قيمة رأس المال الأولية التي سيتمّ استثمارها هي عشرة مليارات دولار وتصل إلى 27 ملياراً من الأرباح والفوائد المترتبة من المشاريع».



وينتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، ما يُعد أقلّ بكثير من حاجته المقدّرة بـ24 ألف ميغاواط والتي تصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكّانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.



كما تشهد البلاد انقطاعات متكرّرة للكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع إلى النقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90% من عائدات البلاد.





(أ ف ب)