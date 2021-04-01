أصل كذبة نيسان

كذبة أبريل أو كذبة نيسان أو يوم كذبة إبريل April Fools’ Day هو مناسبة تقليدية في عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع في الأخرين، يوم كذبة إبريل لا يُعد يوماً وطنياً أو مُعترف به قانونياً كاحتفال رسمي. لكنه يوم اعتاد الناس فيه على الاحتفال وإطلاق النكات وخداع بعضهم البعض.



كذبة نيسان التي تصادف غداً الأول من أبريل وهي إحدى التقاليد التي تعود إلى مئات السنين، وتتعلق باللعب، وإطلاق النكات والخدع بين الناس في هذا اليوم.



كذبة أبريل أو كذبة نيسان أو يوم كذبة إبريل April Fools’ Day هو مناسبة تقليدية في عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع في الأخرين، يوم كذبة إبريل لا يُعد يوماً وطنياً أو مُعترف به قانونياً كاحتفال رسمي. لكنه يوم اعتاد الناس فيه على الاحتفال وإطلاق النكات وخداع بعضهم البعض.



كذبة نيسان التي تصادف اليوم الأول من أبريل وهي إحدى التقاليد التي تعود إلى مئات السنين، وتتعلق باللعب، وإطلاق النكات والخدع بين الناس في هذا اليوم.



وتتضمن كذبة أبريل العديد من المظاهر: كالكذب، الفضح، المزح، ولا يتوقف ذلك عند الأشخاص فحسب، فالعديد من وسائل الإعلام تشارك جمهورها بكذبة أبريل، من خلال نشر أخبار غير صحيحة، وتشير لاحقاً بحروف صغيرة أنها بالفعل كذبة أبريل.



لكن مع انتشار فيروس كورونا، والوفيات الجماعية والكوارث الاقتصادية حول العالم، قررت جوجل تخطي كذبة أبريل هذا العام، فقد حصل Business Insider على رسالة بريد إلكتروني للشركة تفيد بإلغاء مزح يوم كذبة أبريل من Google رسميًا.



وكتبت رئيسة قسم التسويق في Google لورين توهيل في رسالة بريد إلكتروني داخلية: في الظروف العادية، يعد كذبة نيسان (أبريل) تقليداً من Google ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام، سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة COVID-19.



وكتبت: “هدفنا الأعلى الآن هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقي النكات لشهر أبريل المقبل، والذي ستكون بلا شك أكثر إشراقاً من هذا”.



بدأت كذبة نيسان من فرنسا حيث يعتقد بأن الدول الأوروبية كانت تحتفل بقدوم العام الجديد في الأول من أبريل، ثم ما لبثت فرنسا حتى أصبحت أول دولة تتبنى التقويم الجديد الذي وضعه شارل التاسع، فكان العيد رأس السنة الجديدة يبدأ في 21 مارس، وينتهي عند الأول من أبريل.



ثمّ جاء البابا غريغوري الثالث عشر، وقام بإدخال تعديلاته على التقويم ليبدأ في الأول من يناير، وبناءً عليه تبدأ الاحتفالات برأس السنة الجديد من 25 ديسمبر حتى الأول من يناير، ولما ظل العديد من الأشخاص ملتزمين بالاحتفال حسب التقاليد الأولى، بدأ راكبو موجة تغيير التقويم بإطلاق النكات عليهم، ثمّ انتشرت كذبة أبريل بعد ذلك لتطال الدول الأخرى.



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