أسعار شهر رمضان

عشية قدوم شهر رمضان المبارك شهدت أسعار مبيع مختلف المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والمعجنات انخفاضاً عزاه عدد من المواطنين إلى انخفاض أسعار المواد الأولية الداخلة في تصنيعها بينما رأى البعض الأخر أن الأسعار التي لمسوا انخفاضها لا تتناسب مع نوعية وجودة المنتج وهي تختلف من صنف إلى آخر مؤكدين ضرورة تكثيف دوريات حماية المستهلك لمتابعة التزام التجار بالأسعار.



تم رصد آراء عدد من الباعة والمواطنين في سوق باب سريجة بدمشق حيث أشار خليل محمود صاحب أحد محال بيع المكسرات والتمور إلى أن الأسعار انخفضت في معظمها بما يتراوح بين 1000 و5000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.



ورغم ارتفاع أجور النقل إلا أن أسعار الخضراوات شهدت انخفاضاً بسيطاً وفق إبراهيم ناصر صاحب محل خضراوات بالسوق والذي أكد أن الطلب المتزايد بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يزيد من حركة البيع ويشجع الباعة على البيع بهامش ربح أقل.



وبرأي مماثل لفت خالد الأحمد صاحب محل لبيع المعجنات والكعك والسمون إلى أن أسعار هذا النوع من السلع طرأ عليها انخفاض تدريجي لأسعار المواد الأولية مثل الطحين والسمنة والزيت بينما أشار أسعد مفلح صاحب محل مواد تموينية إلى أن السكر أصبح 2100 للمغلف بدلاً عن 3000 ليرة ودون تغليف 1900 ليرة والحلاوة 4700 ليرة بعدما كانت 5500 ليرة والمرتديلا 4200 ليرة بعدما كانت 5500 ليرة.



وأوضح أحمد بدر أن سعر صحن البيض تراوح بين 6500 ليرة للذي يزن 1850 غراماً و7500 للذي يزن 2100 غرام.



بينما بينت هند نواف أنها لاحظت انخفاضاً بالأسعار مثل الأجبان والسمنة والخضراوات والفروج الواحد وبالنسبة للخضراوات هناك تفاوت بالأسعار من محل لآخر بينما أشارت أم محمد إلى أن أسعار الزيت النباتي أصبح 9000 ليرة لليتر الواحد بعد ان كان 11000 ليرة وانخفض لحم العجل الى 16500 للكيلوغرام الواحد مقابل 20000 ليرة.



علي صقر لفت إلى انخفاض أسعار عدد من المواد التموينية والخضراوات حيث انخفض سعر مبيع كيلو البرغل من 2200 ليرة إلى 1500 والرز إلى 3200 بعد أن كان سعره 3800 والمعكرونة 3200 بدلاً من 4000 ليرة.