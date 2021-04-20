أسعار بعض المواد الغذائية تتراجع في النشرة الرسمية الجديدة

حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أمس أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، واستقرت الأسعار ببعض المواد، بينما انخفضت في بعضها الآخر مثل الزيت والسمن والسردين مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة 5 نيسان 2021.



وسعرت الوزارة في النشرة الجديدة (رقم 6) كيلو السكر المعبأ بـ2,100 ليرة، وكيلو الرز الصيني 2,500 ليرة، والرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي سوبر بيكو 23,000 ليرة، وزيت عباد الشمس 8,000 ليرة، وزيت الصويا 7,700 ليرة، والسمن النباتي 8,000 ليرة.



وعلبة التون (وزن 160غ) تم تسعيرها للمستهلك بـ2,500 ل.س، وعلبة التونا الناعمة (وزن 160غ) 1,800 ل.س، والسردين (وزن 120غ) 1,300 ل.س، وعلبة الحلاوة مع فستق أكسترا (400غ) 4,250 ل.س، وكيلو البن المطحون دون هيل 12 ألف ل.س.



وتحدد في النشرة الجديدة سعر مبيع كيلو العدس الحب الأسود المعبأ للمستهلك بـ2,800 ل.س، وكيلو العدس المجروش بـ3,000 ل.س، وكيلو الحمّص الحب بـ3,300 ل.س، وكيلو البرغل بـ2,000 ل.س، وذرة البوشار 3,500 ل.س.



وسعّرت النشرة المعكرونة والشعيرية المباعة للمستهلك نوع أول (سميد 100%) ومن وزن 350 غ بـ1,600 ل.س، أما المعكرونة والشعيرية نوع ثاني (خليط سميد + دقيق) ومن نفس الوزن فسعرها 1,100 ل.س، وكيلو السميد 2,400 ل.س.