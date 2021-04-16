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أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهر

استقرت أسعار النفط أمس  الخميس، لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر، بعد أن قفزت نحو 5% في الجلسة السابقة عقب تقارير لوكالة الطاقة الدولية ومنطمة "أوبك".

وجاء الارتفاع بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" توقعات الطلب على النفط، مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.

وصعد خام "برنت" بواقع 4 سنتات إلى 66.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح 4.6% أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس الماضي.

بينما نزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال محللو بنك "غولدمان ساكس" في تقرير جديد إن الامتثال على صعيد الإمدادات وانتعاش الاقتصادات بصدد إعطاء النفط فرصة لتجاوز نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.

وأضاف المحللون: "نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ خام (برنت) 80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب، والامتثال على صعيد الإمدادات".

وقدم بنك الاستثمار الأمريكي موعد تنبؤه بذروة طلب قطاع النقل العالمي على النفط عاما واحدا إلى 2026، بسبب زيادة معدل انتشار السيارات الكهربائية وسعي الاقتصادات إلى التخلص من الكربون.

ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض العالمي للنفط توازنهما في النصف الثاني من العام الجاري بعد تبدد الطلب في 2020 مع تأجج جائحة كوفيد-19.

 

 


المصدر: رويترز