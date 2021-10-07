أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات

هبطت أسعار النفط أثناء التعاملات، أمس الأربعاء، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها في عدة سنوات، وهو ما يزيد على 83 دولاراً للبرميل، مع تعرّضها لضغوطٍ من تقريرٍ لـ"معهد البترول الأمريكي" يُظهر زيادةً في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشراتٍ فنيةً تُشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعةٍ جداً.



و كانت عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضة بنسبة 1.7%، لتسجّل 81.12 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقتٍ سابقٍ من الجلسة إلى 83.47 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 .



كما هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.8% إلى 77.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقتٍ سابقٍ إلى 79.78 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 .