أسعار النفط تهبط

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن "بريطانيا" أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح ضد مرض كوفيد-19.



وانخفضت الأسعار في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية وحالة التخبط في الأسواق، بعدما أرجأت مجموعة "أوبك+" اجتماعا رسميا لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير المقبل



أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" هبطت بنسبة 0.2 بالمئة إلى 47.34 دولار للبرميل، فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 44.41 دولار للبرميل.